Обамеянг может стать единоличным лучшим бомбардиром в истории Лиги Европы уже через неделю

Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард «Марселя» вечером четверга оформил гол в ворота донецкого «Шахтёра» в рамках плей-офф Лиги Европы. Команды проводили первый матч между собой и устроили боевую ничью (2:2).

Как сообщает Opta Sports, для Обамеянга этот гол стал уже 30-м по счёту в рамках Лиги Европы. Он делит первое место только с одним игроком, который уже в еврокубках не играет – это колумбийский форвард Радамель Фалькао.

Таким образом, если через неделю Обамеянг снова забьёт украинскому клубу, то выйдет на чистое первое место среди бомбардиров ЛЕ. Отметим, что на третьем месте с 26 голами идёт Ромелу Лукаку, форвард «Ромы».