Лукаку стал третьим бомбардиром в истории Лиги Европы

Форвард римской «Ромы» Ромелу Лукаку вечером четверга поразил ворота «Фейеноорда». Команды встречались в рамках первой встречи плей-офф Лиги Европы.

После своего гола, как пишет Opta Sports, Лукаку стал третьим бомбардиром в истории второго по уровню престижа еврокубка. Он с 26 голами сравнялся с бывшим форвардом «Атлетика» из Бильбао Арицем Адурисом. Больше забили лишь два голеадора – это Пьер-Эмерик Обамеянг и Радамель Фалькао – у обоих по 30 голов.

Напомним, что этот сезон Лукаку проводит, будучи арендованным «Ромой» у лондонского «Челси», которому он принадлежит.

«Фейеноорд» с «Ромой» забили по голу