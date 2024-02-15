«Фейеноорд» с «Ромой» забили по голу

«Фейеноорд» с «Ромой» на равных играли в матче плей-офф Лиги Европы. Игор Пайшао в штрафной убрал пару соперников и пробил рядом с дальней штангой. Гости разыгрывали мяч до верного, и Леандро Паредес пробил в перекладину. А вот голландцы повели на 45-й минуте, после навеса к воротам здорово вверху сыграл Пайшао. В середине второго тайма уже итальянская команда провела голевую атаку. С левого фланга навесил Леонардо Спинаццола, а Ромелу Лукаку головой вколотил мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте Лука Иванушец со штрафного с острого угла наносил удар по воротам - штанга.

В итоге ничья, ждём ответной встречи.