«Фейеноорд» с «Ромой» забили по голу

«Фейеноорд» с «Ромой» на равных играли в матче плей-офф Лиги Европы. Игор Пайшао в штрафной убрал пару соперников и пробил рядом с дальней штангой. Гости разыгрывали мяч до верного, и Леандро Паредес пробил в перекладину. А вот голландцы повели на 45-й минуте, после навеса к воротам здорово вверху сыграл Пайшао. В середине второго тайма уже итальянская команда провела голевую атаку. С левого фланга навесил Леонардо Спинаццола, а Ромелу Лукаку головой вколотил мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте Лука Иванушец со штрафного с острого угла наносил удар по воротам - штанга.
В итоге ничья, ждём ответной встречи.
Протокол игры
|(1:0) Пайшао Игор45'
|67'Лукаку Ромелу (1:1)
Велленройтер Тимон•Ниукоп Барт78' (Дживайро Рид (78') •Белен Томас• 14'Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Зерруки Рамиз•Минте Янкуба 35'63' (Хименес Сантьяго Томас (63') •Стенгс Келвин 69'70' (Иванушец Лука (70') •Пайшао Игор78' (Миламбо Антони (78') •Уэда Аясэ63' (Лингр Ондржей (63')
Свилар Миле•Карсдорп Рик81' (Челик Зеки (81') •Манчини Джанлука•Льоренте Диего• 46'Спинаццола Леонардо•Бове Эдоардо 86'87' (Бальданци Томмазо (87') •Паредес Леандро•Пеллегрини Лоренцо•Дибала Пауло87' (Кристанте Бриан (87') •Лукаку Ромелу•Залевски Никола63' (Эль-Шаарави Стефан (63')
15 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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