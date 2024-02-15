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Лига Европы

«Фейеноорд» с «Ромой» забили по голу

15 Февраля 2024 • 22:50 Комментировать
Фейеноорд
1:1
Рома

«Фейеноорд» с «Ромой» на равных играли в матче плей-офф Лиги Европы. Игор Пайшао в штрафной убрал пару соперников и пробил рядом с дальней штангой. Гости разыгрывали мяч до верного, и Леандро Паредес пробил в перекладину. А вот голландцы повели на 45-й минуте, после навеса к воротам здорово вверху сыграл Пайшао. В середине второго тайма уже итальянская команда провела голевую атаку. С левого фланга навесил Леонардо Спинаццола, а Ромелу Лукаку головой вколотил мяч в сетку - 1:1. На 90-й минуте Лука Иванушец со штрафного с острого угла наносил удар по воротам - штанга.

В итоге ничья, ждём ответной встречи.

Протокол игры  
Фейеноорд1:1Рома
(1:0) Пайшао Игор45'  
  67'Лукаку Ромелу (1:1)
Велленройтер ТимонНиукоп Барт 78' (Дживайро Рид ( 78') Белен Томас  14'Ганцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер МатсЗерруки РамизМинте Янкуба  35' 63' (Хименес Сантьяго Томас ( 63') Стенгс Келвин  69' 70' (Иванушец Лука ( 70') Пайшао Игор 78' (Миламбо Антони ( 78') Уэда Аясэ 63' (Лингр Ондржей ( 63')
Запасные: Лопес МаркосГертрейда ЛютсхарелЛампру КостантиносСейер ЛеоВан Сас Микки
Свилар МилеКарсдорп Рик 81' (Челик Зеки ( 81') Манчини ДжанлукаЛьоренте Диего  46'Спинаццола ЛеонардоБове Эдоардо  86' 87' (Бальданци Томмазо ( 87') Паредес ЛеандроПеллегрини ЛоренцоДибала Пауло 87' (Кристанте Бриан ( 87') Лукаку РомелуЗалевски Никола 63' (Эль-Шаарави Стефан ( 63')
Запасные: Боер ПьетроАнхелиньо ХосеПатрисиу РуйАзмун СердарСаншеш РенатуАуа УссемКошта ЖоауСмоллинг Крис
15 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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