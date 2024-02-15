«Шахтёр» с «Марселем» дважды обменивались голами

«Шахтёр» провёл первый матч против «Марселя» в Лиге Европы. Первый час игры получился притирочным, после чего пошёл град голов. Жонатан Клосс рванул в отрыв по флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Пьер-Эмерик Обамеянг замкнул - 0:1. Вскоре голкипер гостей неудачно сыграл на вынос, Евгений Коноплянка головой перехватил мяч, а Николай Матвиенко поразил дальний нижний угол ворот. На 90-й минуте Обамеянг проявил инициативу, проник в штрафную и выкатил под голевой удар на Ильмана Ндиайе. Геннадий Зубков подхватил мяч и доставил его в штрафную, а набежавший Эгиналдо головой вколотил мяч в сетку - 2:2. Всё решится в ответном поединке.