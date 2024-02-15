«Шахтёр» с «Марселем» дважды обменивались голами

«Шахтёр» провёл первый матч против «Марселя» в Лиге Европы. Первый час игры получился притирочным, после чего пошёл град голов. Жонатан Клосс рванул в отрыв по флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Пьер-Эмерик Обамеянг замкнул - 0:1. Вскоре голкипер гостей неудачно сыграл на вынос, Евгений Коноплянка головой перехватил мяч, а Николай Матвиенко поразил дальний нижний угол ворот. На 90-й минуте Обамеянг проявил инициативу, проник в штрафную и выкатил под голевой удар на Ильмана Ндиайе. Геннадий Зубков подхватил мяч и доставил его в штрафную, а набежавший Эгиналдо головой вколотил мяч в сетку - 2:2. Всё решится в ответном поединке.
Протокол игры
|64'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
|(1:1) Матвиенко Николай68'
|90'Ндиайе Ильман (1:2)
|(2:2) Эгиналдо де Соуза Лемос90'
Ризнык Дмитрий•Конопля Ефим 49'77' (Кевин IV (77') •Бондарь Валерий• 90'Матвиенко Николай•Азаров Ираклий•Степаненко Тарас72' (Назарина Егор (72') •Зубков Александр• 78'Бондаренко Артём90' (Траоре Лассина (90') •Судаков Георгий•Эгиналдо де Соуза Лемос• 90'Сикан Даниил77' (Гочолеишвили Гиорги (77')
Лопес Пау•Клосс Жонатан•Жиго Самуэль•Балерди Леонардо• 27'Мерлен Кентен•Унаи Аззедин•Кондогбия Жоффрей•Арит Амин•Луис Энрике I72' (Ндиайе Ильман (72') •Мумбанья Фарис90' (Меите Бамо (90') •Обамеянг Пьер-Эмерик90' (Корреа Хоакин (90')
15 февраля. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
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