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«Шахтёр» с «Марселем» дважды обменивались голами

15 Февраля 2024 • 22:45 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:2
Марсель

«Шахтёр» провёл первый матч против «Марселя» в Лиге Европы. Первый час игры получился притирочным, после чего пошёл град голов. Жонатан Клосс рванул в отрыв по флангу и прострелил на дальнюю штангу, а Пьер-Эмерик Обамеянг замкнул - 0:1. Вскоре голкипер гостей неудачно сыграл на вынос, Евгений Коноплянка головой перехватил мяч, а Николай Матвиенко поразил дальний нижний угол ворот. На 90-й минуте Обамеянг проявил инициативу, проник в штрафную и выкатил под голевой удар на Ильмана Ндиайе. Геннадий Зубков подхватил мяч и доставил его в штрафную, а набежавший Эгиналдо головой вколотил мяч в сетку - 2:2. Всё решится в ответном поединке.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк2:2Марсель
  64'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
(1:1) Матвиенко Николай68'  
  90'Ндиайе Ильман (1:2)
(2:2) Эгиналдо де Соуза Лемос90'  
Ризнык ДмитрийКонопля Ефим  49' 77' (Кевин IV ( 77') Бондарь Валерий  90'Матвиенко НиколайАзаров ИраклийСтепаненко Тарас 72' (Назарина Егор ( 72') Зубков Александр  78'Бондаренко Артём 90' (Траоре Лассина ( 90') Судаков ГеоргийЭгиналдо де Соуза Лемос  90'Сикан Даниил 77' (Гочолеишвили Гиорги ( 77')
Запасные: Швед МарьянКелси КевинКрыськив ДмитрийРакицкий ЯрославЦуканов ВикторНевертонПедринью РошаРудько Артур
Лопес ПауКлосс ЖонатанЖиго СамуэльБалерди Леонардо  27'Мерлен КентенУнаи АззединКондогбия ЖоффрейАрит АминЛуис Энрике I 72' (Ндиайе Ильман ( 72') Мумбанья Фарис 90' (Меите Бамо ( 90') Обамеянг Пьер-Эмерик 90' (Корреа Хоакин ( 90')
Запасные: Мбемба ШансельНгапандуэтнбу СимонСогло ЭмранТункади АлександрБланко Рубен
15 февраля. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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