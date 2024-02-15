«Милан» назвал стартовый состав на матч «Ренном»

Пресс-служба «Милана» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче против «Ренна».

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Флоренци, Кьяер, Габбия, Эрнандес (к), Муса, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Первая встреча стыкового раунда Лиги Европы между итальянским «Миланом» и французским «Ренном» состоится сегодня, 15 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.