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«Милан» назвал стартовый состав на матч «Ренном»

15 Февраля 2024 • 22:11 Комментировать
Милан
1:0
Ренн
1 1.67 X 4.00 2 5.40
1-й тайм

Пресс-служба «Милана» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче против «Ренна».

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Флоренци, Кьяер, Габбия, Эрнандес (к), Муса, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Первая встреча стыкового раунда Лиги Европы между итальянским «Миланом» и французским «Ренном» состоится сегодня, 15 февраля. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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МИЛАН РЕНН
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