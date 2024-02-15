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Российский голкипер Лунёв – в старте «Карабаха» на матч Лиги Европы

15 Февраля 2024 • 21:53 Комментировать
Брага
...
Карабах
Через 0 ч. 49 мин.

Российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв – в старте своего клуба на матч плей-офф Лиги Европы. Встречаться команде Лунёва предстоит в гостях с «Брагой».

Напомним, что «Карабах» занял второе место в группе Н Лиги Европы, пропустив вперёд «Байер». Таким образом, клуб Лунёва попал на «Брагу», которая вылетела из Лиги чемпионов, заняв в квартете С третье место – позади мадридского «Реала» и «Наполи».

Напомним, что Лунёв выступает в «Карабахе» с момента начала текущего сезона. Всего у россиянина в активе в этом сезоне 19 сыгранных матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 20 голов.

Текстовая трансляция игры «Брага» - «Карабах» будет доступна на нашем портале в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв

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