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​«Рома» объявила состав на матч с «Фейеноордом»

15 Февраля 2024 • 19:38 Комментировать
Фейеноорд
...
Рома
1 2.10 X 3.55 2 3.65
Через 0 ч. 13 мин.

В четверг вечером «Фейеноорд» будет принимать «Рому» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы. Рулевой итальянской команды Даниэле де Росси принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Свилар, Карсдорп, Льоренте, Манчини, Спинаццола, Паредес, Бове, Пеллегрини, Залевски, Дибала, Лукаку.

Матч между «Фейеноордом» и «Ромой» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ответный матч между «Ромой» и «Фейеноордом» пройдёт в Италии через неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
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ФЕЙЕНООРД РОМА
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