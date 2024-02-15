​«Рома» объявила состав на матч с «Фейеноордом»

В четверг вечером «Фейеноорд» будет принимать «Рому» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы. Рулевой итальянской команды Даниэле де Росси принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Свилар, Карсдорп, Льоренте, Манчини, Спинаццола, Паредес, Бове, Пеллегрини, Залевски, Дибала, Лукаку.

Матч между «Фейеноордом» и «Ромой» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что ответный матч между «Ромой» и «Фейеноордом» пройдёт в Италии через неделю.