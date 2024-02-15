Прогноз на матч «Шахтёр» - «Марсель» от Андронова

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от поединка между «Шахтёром» и «Марселем» на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

«Я не очень верю в перспективы «Шахтёра». «Марсель» должен выиграть, может быть, и минимально, но надо одержать победу на таком «выезде», дабы предрешить судьбу противостояния», - передает слова Андронова «РБ Спорт».

Поединок «Шахтёра» против «Марселя» состоится сегодня, 15 февраля, на стадионе в Гамбурге. Начало встречи запланировано в 20:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию игры организует Liveresult.ru.