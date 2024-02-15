Титов предложил прогноз на матч «Шахтёр» - «Марсель»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы украинский «Шахтёр» встретится с представителем Лиги 1 – «Марселем». Об этом поединке высказался бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов.

«Для «Марселя» хорошо, что вернулся защитник с Кубка Африки. Это позволит надежно сыграть от обороны. Французы будут делать ставку на домашнюю встречу. Предлагаю поставить на непоражение «Марселя» при тотале меньше 3,5», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч состоится на стадионе в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Детальная текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.