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Лига Европы

Титов сделал прогноз на матч «Милан» - «Ренн»

15 Февраля 2024 • 13:48 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мыслями касательно поединка между «Миланом» и «Ренном» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Милану» легко не будет. Быстро игроки «Ренна» выбегают в контратаки - для миланцев это станет проблемой. Поставлю на «обе забьют». Редко эта ставка подводит в матчах «Милана», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Милана» и «Ренна» состоится сегодня, 15 февраля, на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

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