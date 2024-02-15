Титов сделал прогноз на матч «Милан» - «Ренн»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мыслями касательно поединка между «Миланом» и «Ренном» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Милану» легко не будет. Быстро игроки «Ренна» выбегают в контратаки - для миланцев это станет проблемой. Поставлю на «обе забьют». Редко эта ставка подводит в матчах «Милана», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Милана» и «Ренна» состоится сегодня, 15 февраля, на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.