Тренер «Ренна» Стефан: «Милан» – явный фаворит противостояния»

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан рассказал, чего ждёт от предстоящего матча с «Миланом».

Команды встретятся на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдёт в Италии 15 февраля.

«Очевидно, что нам необходимо провести отличный матч. «Милан» – явный фаворит, а мы – аутсайдеры, но мы должны верить в свои силы. Как остановить Леау и Пулишича? У них очень разная манера ведения мяча, и нам необходимо справляться с ними коллективно, полагаясь на командную организованность», – поведал на пресс-конференции Стефан.

Поединок «Милан» – «Ренн» стартует в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится через неделю.