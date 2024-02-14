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Де Росси оценил шансы «Ромы» в противостоянии с «Фейеноордом»

14 Февраля 2024 • 22:02 Комментировать
Фейеноорд
...
Рома
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Через 21 ч. 50 мин.

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси поделился мыслями в преддверии матча Лиги Европы против «Фейеноорда».

Первая встреча противостояния пройдёт в Нидерландах 15 февраля. Ответная ига состоится неделей позднее.

«Я изучал «Фейеноорд» на протяжении нескольких недель, и меня впечатлила эта команда. Нам предстоит встретиться с очень качественным соперником. Да, «Рома» выиграла оба недавних противостояния с «Фейеноордом», но это были очень напряжённые матчи. В этот раз я ожидаю чего-то подобного», – заявил на пресс-конференции де Росси, недавно заменивший уволенного Жозе Моуринью.

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