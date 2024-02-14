Смоллинг поможет «Роме» в матче с «Фейеноордом»

​Защитник «Ромы» Крис Смоллинг сможет принять участие в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Фейеноорда»

Как сообщает II Tempo, 34-летний футболист восстановился от повреждения и тренировался в общей группе.

Англичанин выступает за «Рому» с 2019 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Смоллинг провёл три матча, но не отметился результативными действиями. Футболист получил хроническую травму колена осенью прошлого года и был вынужден пропустить большую часть сезона.

Встреча между «Фейеноордом» и «Ромой» пройдёт завтра, 15 февраля и начнется в 20:45 по московскому времени.