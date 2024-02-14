Тренер «Фейеноорда» Слот: «Жаль, что Моуринью уже не в «Роме»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о предстоящем матче Лиги Европы с «Ромой».

Роттердамский коллектив встретится с римлянами уже в третий раз за последние три сезона. В двух предыдущих дуэлях команда Жозе Моуринью брала верх, однако теперь Слоту будет противостоять уже не португалец, а Даниэле де Росси. «Особенного», напомним, недавно отправили в отставку.

«Жаль, что Моуринью ушёл, мне хотелось бы вновь встретиться с ним. Если вы играете против команд Жозе, то у вас в карьере всё хорошо, но «Рома» решила пойти своим путём.

Думаю, наш соперник – фаворит противостояния, но не явный. Я не буду говорить, что хочу отомстить за прошлые поражения, но мне точно хочется победить», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Слота.