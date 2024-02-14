Пиоли рассказал о мотивации «Милана» в Лиге Европы

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о перспективах клуба в Лиге Европы.

- Матчи еврокубков всегда сложны. Конечно, Лига чемпионов уровнем выше, чем Лига Европы. Но здесь много топовых команд. Тот факт, что «Милан» никогда не выигрывал Лигу Европы, придаёт дополнительную мотивацию, - цитирует специалиста Football Italia.

«Милан» начинал сезон в Лиге чемпионов в одной группе с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Ньюкаслом», но занял третье место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги Европы, где завтра сыграет против «Ренна» на своём поле. Ответная игра пройдёт во Франции 22 февраля.