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Лига Европы

Пиоли рассказал о мотивации «Милана» в Лиге Европы

14 Февраля 2024 • 20:40 Комментировать
Милан
...
Ренн
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15.02 23:00

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о перспективах клуба в Лиге Европы.

- Матчи еврокубков всегда сложны. Конечно, Лига чемпионов уровнем выше, чем Лига Европы. Но здесь много топовых команд. Тот факт, что «Милан» никогда не выигрывал Лигу Европы, придаёт дополнительную мотивацию, - цитирует специалиста Football Italia.

«Милан» начинал сезон в Лиге чемпионов в одной группе с дортмундской «Боруссией», «ПСЖ» и «Ньюкаслом», но занял третье место и квалифицировался в 1/16 финала Лиги Европы, где завтра сыграет против «Ренна» на своём поле. Ответная игра пройдёт во Франции 22 февраля.

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