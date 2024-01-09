Тедеско опроверг слова об отстранении «Спартака» от Лиги Европы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско опроверг информацию о том, что он поддержал решение УЕФА отстранить «красно-белых» от участия в Лиге Европы.

«Ваш футбол находится в сложной ситуации без еврокубков, но я никогда не говорил ничего против «Спартака»! Я всегда говорил лишь, что сам ничего не решаю - это решает УЕФА», - приводятся слова немецкого специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в марте 2022 года «Спартак» должен был встретиться с «РБ Лейпцигом» в плей-офф Лиги Европы. Тедеско, будучи на тот момент рулевым «быков», якобы поддержал решение УЕФА о дисквалификации московского клуба.