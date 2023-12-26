​Лунёв высказался о попадании в рейтинг лучших вратарей Лиги Европы

Россиянин Андрей Лунёв оказался в тройке лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы по количеству совершённых сэйвов. Сам футболист дал комментарий на это счёт.

«Приятно входить в рейтинги, особенно положительные. Здорово, но это не сильно значимо для меня. На первом месте, конечно же, результат команды, он стоит во главе угла», - цитирует Лунёв сайт «Матч ТВ».

Напомним, что «Карабах» на групповой стадии Лиги Европы занял второе место, пропустив вперёд леверкузенский «Байер». Азербайджанская команда пробилась в стыковой раунд второго по рангу клубного турнира континента. Там соперником «скакунов» будет португальская «Брага». Матчи этой стадии турнира пройдут 15 и 22 февраля.