​Кафанов отметил вклад Лунёва в успехи «Карабаха»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о качественных выступлениях Андрея Лунёва в «Карабахе».

Как известно, Лунёв вошёл в тройку лучших голкиперов по количеству сэйвов в матчах группового этапа Лиги Европы.

По словам Кафанова, он поздравил Лунёва, в том числе с высоким уровнем игры на этом отрезке времени. Тренер отметил, что после периода в «Байере», где россиянин был вторым вратарём, Лунёву нужен был клуб, где он мог бы реализовать свои навыки.

«Практически во всех матчах национального чемпионата и Лиги Европы все решающие очки «Карабах» набрал с помощью Андрея. Поэтому его клуб оторвался от преследователей в чемпионате, в Лиге Европы вышел в следующий этап», - цитирует Кафанова Metaratings.

Отметим ,что за «Карабах» Лунёв играет с середины августа.