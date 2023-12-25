​Агент высказался о попадании Лунёва в список лучших вратарей Лиги Европы

Андрей Лунёв из азербайджанского «Карабаха» попал в список лучших вратарей группового этапа Лиги Европы по числу сэйвов. Комментарий на этот счёт дал агент Антон Смирнов, который работает с футболистом.

«Думаю, Андрей спокойно относится к подобным рейтингам. Наверное, приятно, как и любому футболисту, когда отмечают твои успехи. Но помпы из этого он не делает», - цитирует Смирнова «Чемпионат».

Агент отметил, что этот рейтинг не является слишком объективным. Смирнов указал на то, что первое место в нём занял голкипер «Ариса», хотя кипрская команда заняла последнее место в группе и вылетела из еврокубков.