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Лига Европы

Агент: «Игрой на групповом этапе Лиги Европы Лунёв ответил всем нашим критикам»

25 Декабря 2023 • 18:56 Комментировать

Футбольный агент Антон Смирнов, который работает с вратарём «Карабаха» Андреем Лунёвым, высказался по поводу выступлений футболиста.

Напомним, что Лунёв оказался в тройке лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы по количеству совершённых сэйвов.

«Игрой на групповом этапе Лунёв ответил всем нашим критикам. Нас нещадно критиковали всё время за переход в «Байер», «Карабах». Говорили: «Что это за непонятный «Карабах»? Как раз «Карабах» оказался понятным», - цитирует Смирнова «Чемпионат».

Смирнов отметил, что «Карабах» из года в год выступает на групповых стадиях еврокубковых турниров.

Добавим, что в стыковом раунде Лиги Европы «Карабах» сыграет против «Браги». Матчи пройдут 15 и 22 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв Антон Смирнов ещё теги
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