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Лига Европы

Лунёв попал в тройку лучших вратарей Лиги Европы

25 Декабря 2023 • 09:18 Комментировать

Пресс-служба УЕФА представила список лучших вратарей групповой стадии Лиги Европ по количеству совершенных сэйвов. Первое место в рейтинге занял голкипер кипрского «Ариса» Вана, на счету которого 30 сэйвов в шести встречах.

Вторым стал представитель польского «Ракува» Владан Ковачевич (27 сэйвов). Топ-3 замкнул российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв (23).

Стоит отметит, что команда Лунёва пробилась в стыковые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА. За путевку в следующую стадию турнира азербайджанский коллектив поборется с португальской «Брагой».

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Андрей Лунёв
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