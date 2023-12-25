Лунёв попал в тройку лучших вратарей Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА представила список лучших вратарей групповой стадии Лиги Европ по количеству совершенных сэйвов. Первое место в рейтинге занял голкипер кипрского «Ариса» Вана, на счету которого 30 сэйвов в шести встречах.

Вторым стал представитель польского «Ракува» Владан Ковачевич (27 сэйвов). Топ-3 замкнул российский вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв (23).

Стоит отметит, что команда Лунёва пробилась в стыковые матчи плей-офф Лиги Европы УЕФА. За путевку в следующую стадию турнира азербайджанский коллектив поборется с португальской «Брагой».