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Лига Европы

​Пароло: «Милан» обязан хорошо выступить в Лиге Европы»

20 Декабря 2023 • 20:43 Комментировать

Бывший футболист римского «Лацио» Марко Пароло считает, что «Милан» обязан достойным образом выступить в Лиге Европы после того, как команда Стефано Пиоли до последнего боролась за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Пароло считает основными соперниками «Милана» такие клубы, как «Ливерпуль» и «Байер» из Леверкузена.

- «Милан» обязан хорошо выступить в Лиге Европы. У него есть состав, есть потенциал, ведь команда до последнего сражалась за место среди шестнадцати лучших клубов Европы. Это будет интересный турнир, ведь, помимо «Милана», там выступают еще и «Байер» с «Ливерпулем», - цитирует слова Пароло pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Марко Пароло
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