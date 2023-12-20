​Пароло: «Милан» обязан хорошо выступить в Лиге Европы»

Бывший футболист римского «Лацио» Марко Пароло считает, что «Милан» обязан достойным образом выступить в Лиге Европы после того, как команда Стефано Пиоли до последнего боролась за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Пароло считает основными соперниками «Милана» такие клубы, как «Ливерпуль» и «Байер» из Леверкузена.

- «Милан» обязан хорошо выступить в Лиге Европы. У него есть состав, есть потенциал, ведь команда до последнего сражалась за место среди шестнадцати лучших клубов Европы. Это будет интересный турнир, ведь, помимо «Милана», там выступают еще и «Байер» с «Ливерпулем», - цитирует слова Пароло pianetamilan.it.