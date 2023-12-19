Слот: «Моуринью – один из самых успешных тренеров последних лет»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о наставнике «Ромы» Жозе Моуринью.

Роттердамцы сыграют против римлян в рамках первой стадии плей-офф Лиги Европы. Команды встретятся в третий раз за последние три сезона.

«Думаю, здорово снова сыграть против Моуринью, но это неудивительно. Если вы проходите в плей-офф еврокубков три года подряд, то встреча с одним из лучших тренеров Европы – весьма вероятный сценарий, а Моуринью, пожалуй, самый успешный за последние годы.

Каждый раз, когда моя команда противостояла его «Роме», мы видели напряжённую игру, но результат был не в нашу пользу. Каждая игра чему-то учит. Я извлёк уроки», – цитирует Football Italia Слота.