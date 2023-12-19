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Сергей Ребров оценил шансы «Шахтёра» против «Марселя»

19 Декабря 2023 • 09:39 Комментировать

Рулевой сборной Украины Сергей Ребров оценил шансы «Шахтёра» в противостоянии с французским «Марселем» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Шахтёр» своей игрой заслужил этот выход. Если «Шахтёр» подойдёт в хорошей форме к противостоянию с «Марселем», то у него очень хорошие шансы, - передает слова украинского специалиста ua.tribuna.com.

Напомним, что поединки стадии 1/16 финала Лиги Европы состоятся 15 и 22 февраля следующего года.

«Шахтёр» оказался в плей-офф ЛЕ, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. «Марсель», в свою очередь, финишировал на второй строчке в своей группе Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Шахтёр Донецк Сергей Ребров ещё теги
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