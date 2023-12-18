Бергоми оценил шансы «Милана» на успех в Лиге Европы

Бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми оценил перспективы «Милана» в Лиге Европы.

Коллектив Стефано Пиоли не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место в группе после дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». В 1/16 финала Лиги Европы «россонери» сыграют против «Ренна».

«Лига Европы – сложный турнир с серьёзной конкуренцией, особенно выделяется «Ливерпуль». «Милан» – один из фаворитов соревнования. Думаю, команда может добиться успеха, если серьёзно отнесётся к матчам. И всё же, конечно, я разочарован невыходом «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов. Это особенно болезненно, если учесть выход в полуфинал в прошлом сезоне и прошлогоднее скудетто», – цитирует MilanReports Бергоми.