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Лига Европы

Бергоми оценил шансы «Милана» на успех в Лиге Европы

18 Декабря 2023 • 23:35 Комментировать
Милан
...
Ренн
15.02 23:00

Бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми оценил перспективы «Милана» в Лиге Европы.

Коллектив Стефано Пиоли не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место в группе после дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». В 1/16 финала Лиги Европы «россонери» сыграют против «Ренна».

«Лига Европы – сложный турнир с серьёзной конкуренцией, особенно выделяется «Ливерпуль». «Милан» – один из фаворитов соревнования. Думаю, команда может добиться успеха, если серьёзно отнесётся к матчам. И всё же, конечно, я разочарован невыходом «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов. Это особенно болезненно, если учесть выход в полуфинал в прошлом сезоне и прошлогоднее скудетто», – цитирует MilanReports Бергоми.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джузеппе Бергоми

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