Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​«Милан» и «Рома» узнали соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы

18 Декабря 2023 • 15:19 Комментировать (1)

В понедельник в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка стыкового раунда Лиги Европы. На этой стадии друг с другом сыграют команды, занявшие вторые места в группах, и команды, которые опустились из Лиги чемпионов. По итогам церемонии были сформированы следующие пары:

«Фейеноорд» - «Рома»;

«Милан» - «Ренн»;

«Ланс» - «Фрайбург»;

«Янг Бойз» - «Спортинг» Лиссабон;

«Бенфика» - «Тулуза»;

«Брага» - «Карабах»;

«Галатасарай» - «Спарта» Прага;

«Шахтёр» - «Марсель».

Первые матчи стыкового раунда Лиги Европы пройдут 15 февраля, а ответные – 22 февраля.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Севилья».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Милан Лига Европы ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
One Live
18 Декабря 2023 в 15:35
Рома с Феейнордом такое ощущение, что играют в одном чемпионате последние годы)))
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
15 Декабря
13:17 · Германия. Бундеслига
​«Байер» вплотную приблизился к рекорду немецкого футбола
12:00 · Лига Европы
Оуэн: «Никто не захочет попасть на «Брайтон» в плей-офф»
11:20 · Лига Европы
​Акпом забил самый быстрый гол «Аякса» в еврокубках со времён Луиса Суареса
11:03 · Лига Европы
Де Дзерби: «Это исторический момент для «Брайтона»
10:21 · Лига Европы
Наставник «Карабаха» Гурбанов высказался о выходе в плей-офф Лиги Европы
10:07 · Лига Европы
Наставник «Унион Сент-Жиллуаз» оценил победу над «Ливерпулем»
09:52 · Лига Европы
Тренер «Марселя» Гаттузо: «Брайтон» заслужил победу»
08:31 · Лига Европы
Муриэль: «Миранчук каждый раз доказывает свой талант»
08:19 · Лига Европы
Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» в Лиге Европы
00:55 · Лига Европы
Алексей Миранчук помог «Аталанте» разгромно победить в Польше
14 Декабря
23:55 · Лига Европы
Моуринью прокомментировал второе место «Ромы» в группе Лиги Европы
23:37 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил ассист в Лиге Европы
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» потерпел лишь третье поражение в сезоне, два их них – в еврокубке 1
22:50 · Лига Европы
​«Байер» ни разу не проиграл в 23 матчах сезона
22:42 · Лига Европы
«Карабах» был сильнее «Хеккена» и пробился в плей-офф
Все новости
Рекомендуем