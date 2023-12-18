​«Милан» и «Рома» узнали соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы

В понедельник в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка стыкового раунда Лиги Европы. На этой стадии друг с другом сыграют команды, занявшие вторые места в группах, и команды, которые опустились из Лиги чемпионов. По итогам церемонии были сформированы следующие пары:

«Фейеноорд» - «Рома»;

«Милан» - «Ренн»;

«Ланс» - «Фрайбург»;

«Янг Бойз» - «Спортинг» Лиссабон;

«Бенфика» - «Тулуза»;

«Брага» - «Карабах»;

«Галатасарай» - «Спарта» Прага;

«Шахтёр» - «Марсель».

Первые матчи стыкового раунда Лиги Европы пройдут 15 февраля, а ответные – 22 февраля.

Действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Севилья».