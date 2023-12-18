​«Милан» и «Рома» узнали соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы

В понедельник в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка стыкового раунда Лиги Европы. На этой стадии друг с другом сыграют команды, занявшие вторые места в группах, и команды, которые опустились из Лиги чемпионов. По итогам церемонии были сформированы следующие пары:
«Фейеноорд» - «Рома»;
«Милан» - «Ренн»;
«Ланс» - «Фрайбург»;
«Янг Бойз» - «Спортинг» Лиссабон;
«Бенфика» - «Тулуза»;
«Брага» - «Карабах»;
«Галатасарай» - «Спарта» Прага;
«Шахтёр» - «Марсель».
Первые матчи стыкового раунда Лиги Европы пройдут 15 февраля, а ответные – 22 февраля.
Действующим обладателем трофея Лиги Европы является «Севилья».
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