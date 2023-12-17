С кем сыграют «Милан» и «Рома»: Всё о жеребьёвке Лиги Европы

В понедельник состоится жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями процедуры.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы пройдёт в понедельник, 18 декабря. Церемония состоится в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, старт – в 15:00 по московскому времени. Следить за жеребьёвкой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Кто участвует

Команды, которые на групповой стадии Лиги Европы заняли первые места, отправились сразу в 1/8 финала турнира. В стыковых же матчах, которые можно называть аналогом 1/16 финала, сыграют те, кто занял вторые места в группах (сеяные), с теми, кто понизился в классе из Лиги чемпионов, заняв там третьи места в квартетах (несеяные).

Надо сказать, что в стыковых матчах Лиги Европы сыграет целый ряд статусных команд. Выделяется здесь «Милан», который до последнего бороться за плей-офф Лиги чемпионов и уступил «ПСЖ» только по дополнительным показателям. Также здесь есть крепкие «Рома», «Бенфика», «Спортинг» и другие. Список участников приводим в таблице ниже.

Сеяные Несеяные Фрайбург Галатасарай Марсель Ланс Спарта Прага Брага Спортинг Лиссабон Бенфика Тулуза Фейеноорд Ренн Милан Рома Янг Бойз Карабах Шахтёр

Процедура жеребьёвки

Жеребьёвка будет проходить легко и просто – команды из корзины сеяных (вторые места групп Лиги Европы) попадут на команду из корзины несеяных (третьи места групп Лиги чемпионов). При этом друг на друга не могут попасть команды из одной страны. То есть «Рома» и «Милан» в стыковых матчах точно не пересекутся.

Отметим, что сеяные команды проведут ответный матч на своём поле – это весьма серьёзный плюс для них.

Интриги

Крепких европейских команд даже на этой стадии Лиги Европы хватает. На кого попадёт «Милан» Стефано Пиоли? На кого попадёт «Рома» Жозе Моуринью? Как минимум эти два вопроса можно отнести к интригам предстоящей жеребьёвки. По итогам процедуры может сформироваться целый ряд интересных пар. Футбольные фанаты из России могут «поттопить» за азербайджанский «Карабах», где играет российский вратарь Андрей Лунёв.

Когда пройдут матчи

Первые матчи этой стадии Лиги Европы пройдут 15 февраля, а ответные – 22 февраля. Победители этих дуэлей получат путёвки в 1/8 финала, где их ждут встречи против команд, которые заняли первые места на групповом этапе.

Отметим, что сразу в 1/8 финала Лиги Европы пробились такие команды: «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия» и «Байер». Жеребьёвка этой стадии турнира состоится 23 февраля.

Добавим, что финальный матч Лиги Европы состоится в Ирландии – в Дублине.

Подготовил Александр Тихий.