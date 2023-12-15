Оуэн: «Никто не захочет попасть на «Брайтон» в плей-офф»

Экс-форвард «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн отреагировал на выход «Брайтона» в плей-офф Лиги Европы.

«Никто не захочет попасть на «Брайтон» в плей-офф. Команда вышла в 1/8 финала напрямую, а это хорошее преимущество над соперником. Им не нужно будет проводит два лишних поединка. Я считаю, что это здорово для команды де Дзерби», - передает слова эксперта Eurosport.

По итогам группового этапа Лиги Европы «Брайтон» набрал 13 баллов и занял первое место в квартете. На второй позиции финишировал французский «Марсель» (11).

«Нужно всё менять, нет ничего хорошего»: Оуэн разнёс «Манчестер Юнайтед»