​Акпом забил самый быстрый гол «Аякса» в еврокубках со времён Луиса Суареса

В шестом туре группового раунда Лиги Европы свою первую победу добыл амстердамский «Аякс», переигравший греческий АЕК. Путь к ней амстердамцы начали прокладывать с самого начала игры.

Уже на 242-й секунде игры английский футболист Чуба Акпом, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», открыл счет. Как оказалось, это был самый быстрый гол «Аякса» в еврокубках с 2009 года, когда уругвайский нападающий Луис Суарес, в ту пору выступавший в Амстердаме, поразил ворота загребского «Динамо» на 140-й секунде матча.

Далее «Аякс» сразится в стыковых матчах за место в плей-офф Лиги конференций.