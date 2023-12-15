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​Акпом забил самый быстрый гол «Аякса» в еврокубках со времён Луиса Суареса

15 Декабря 2023 • 11:20 Комментировать
Аякс
3:1
АЕК

В шестом туре группового раунда Лиги  Европы свою первую победу добыл амстердамский «Аякс», переигравший греческий АЕК. Путь к ней амстердамцы начали прокладывать с самого начала игры.

Уже на 242-й секунде игры английский футболист Чуба Акпом, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», открыл счет. Как оказалось, это был самый быстрый гол «Аякса» в еврокубках с 2009 года, когда уругвайский нападающий Луис Суарес, в ту пору выступавший в Амстердаме, поразил ворота загребского «Динамо» на 140-й секунде матча.

Далее «Аякс» сразится в стыковых матчах за место в плей-офф Лиги конференций.


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Аякс Луис Суарес Чуба Акпом ещё теги
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