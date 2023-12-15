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Лига Европы

Де Дзерби: «Это исторический момент для «Брайтона»

15 Декабря 2023 • 11:03 Комментировать

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби пообщался с представителями СМИ после матча шестого тура группового раунда Лиги Европы против «Марселя» (1:0). Английский клуб с первого места вышел в плей-офф турнира.

«Первое место и выход в плей-офф – это исторический момент для нас. После поражения в первом туре мы многое поменяли и выиграли четыре матча «всухую». Это просто невероятный результат», - передает слова итальянского тренера Belfast Telegraph.

По итогам групповой стадии Лиги Европы «Брайтон» набрал 13 баллов. «Марсель» с 11 очками финишировал на второй строчке в квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Роберто де Дзерби
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