Наставник «Карабаха» Гурбанов высказался о выходе в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Карабаха« Гурбан Гурбанов высказался о выходе в плей-офф Лиги Европы.

Вчера, 14 декабря, азербайджанский клуб в матче шестого тура группового этапа переиграл «Хеккен» (2:1) и занял второе место в турнирной таблице.

Специалист поздравил болельщиков клуба, ведь этого успеха ждала вся страна.

«Этот успех станет толчком для нашего футбола. Выступление на таком уровне дает еще больше уверенности, мы сможем увидеть большие клубы», - приводит слова Гурбанова azerisport.com.

Напомним, что клуб из Азербайджана впервые в своей истории пробился в весеннюю стадию еврокубков.