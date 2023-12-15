Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Известны все 24 участника плей-офф Лиги Европы

15 Декабря 2023 • 00:59 Комментировать

Завершился групповой этап Лиги Европы. 16 команд пробились в следующий этап турнира, где также оказались 8 команд, опустившиеся из Лиги чемпионов через третье место в группах.

Напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышли 8 команд, которые заняли первые места в группах: «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия», «Байер».

В 1/16 финала Лиги Европы пробились 8 команд, финишировавшие на вторых строчках в квартетах: «Фрайбург», «Марсель», «Спарта», «Спортинг» Лиссабон, «Тулуза», «Ренн», «Рома», «Карабах».

Также в 1/16 финала выступят те, кто занял третьи места в группах Лиги чемпионов: «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтёр».

Жеребьёвка Лиги Европы пройдёт 18 декабря. В 1/16 финала команды, занявшие вторые места в группах, будут играть против тех, кто понизился в классе из Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы УЕФА
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Шериф Шериф
3
0
1.15 7.80 17.00
Видео
Окончен
Панатинаикос Панатинаикос
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
1
2
1.68 3.65 5.60
Видео
Окончен
ЛАСК ЛАСК
Тулуза Тулуза
1
2
2.55 3.60 2.65
Видео
Окончен
Ренн Ренн
Вильярреал Вильярреал
2
3
2.34 3.55 2.95
Видео
Окончен
Карабах Карабах
Хеккен Хеккен
2
1
1.60 4.30 5.20
Видео
Окончен
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
Ливерпуль Ливерпуль
2
1
2.25 3.80 3.15
Видео
Окончен
Славия Прага Славия Прага
Серветт Серветт
4
0
1.58 4.20 5.60
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Молде Молде
5
1
1.45 4.80 6.60
Видео
Окончен
Аякс Аякс
АЕК АЕК
3
1
1.91 3.85 3.80
Видео
Окончен
Ракув Ракув
Аталанта Аталанта
0
4
4.00 3.60 1.92
Видео
Окончен
Олимпиакос Олимпиакос
Бачка-Топола Бачка-Топола
5
2
1.33 5.40 8.80
Видео
Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Штурм Грац Штурм Грац
3
0
1.64 4.10 5.00
Видео
Окончен
Арис Лимасол Арис Лимасол
Спарта Прага Спарта Прага
1
3
3.60 3.70 2.00
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Фрайбург Фрайбург
2
0
1.81 4.00 4.10
Видео
Окончен
Брайтон Брайтон
Марсель Марсель
1
0
1.76 4.10 4.20
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Рейнджерс Рейнджерс
2
3
1.94 3.75 3.70
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Декабря
00:55 · Лига Европы
Алексей Миранчук помог «Аталанте» разгромно победить в Польше
14 Декабря
23:55 · Лига Европы
Моуринью прокомментировал второе место «Ромы» в группе Лиги Европы
23:37 · Россия. Премьер-лига
Миранчук оформил ассист в Лиге Европы
23:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» потерпел лишь третье поражение в сезоне, два их них – в еврокубке 1
22:50 · Лига Европы
​«Байер» ни разу не проиграл в 23 матчах сезона
22:42 · Лига Европы
«Карабах» был сильнее «Хеккена» и пробился в плей-офф
22:41 · Лига Европы
Второй состав «Ливерпуля» проиграл в Бельгии
22:40 · Лига Европы
«Рома» разгромила немотивированный «Шериф»
22:30 · Лига Европы
«Арис» - «Спарта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
22:30 · Лига Европы
«Ракув» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4
22:04 · Лига Европы
​Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на игру Лиги Европы
21:56 · Лига Европы
​Миранчук – в основе «Аталанты» на матч Лиги Европы
20:15 · Лига Европы
«Рома» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
20:15 · Лига Европы
«Унион» Сент-Жиллуаз - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
20:15 · Лига Европы
«Карабах» - «Хеккен»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Все новости
Рекомендуем