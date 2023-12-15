​Известны все 24 участника плей-офф Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы. 16 команд пробились в следующий этап турнира, где также оказались 8 команд, опустившиеся из Лиги чемпионов через третье место в группах.

Напрямую в 1/8 финала Лиги Европы вышли 8 команд, которые заняли первые места в группах: «Вест Хэм», «Брайтон», «Рейнджерс», «Аталанта», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Славия», «Байер».

В 1/16 финала Лиги Европы пробились 8 команд, финишировавшие на вторых строчках в квартетах: «Фрайбург», «Марсель», «Спарта», «Спортинг» Лиссабон, «Тулуза», «Ренн», «Рома», «Карабах».

Также в 1/16 финала выступят те, кто занял третьи места в группах Лиги чемпионов: «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтёр».

Жеребьёвка Лиги Европы пройдёт 18 декабря. В 1/16 финала команды, занявшие вторые места в группах, будут играть против тех, кто понизился в классе из Лиги чемпионов.