Алексей Миранчук помог «Аталанте» разгромно победить в Польше

В шестом туре Лиги Европы «Аталанта» гостила у «Ракува», который вёл заочную борьбу за третье место со «Штурмом». Уже в дебюте вышедший в старте Алексей Миранчук после отбора мяча на чужой половине поля помог Луису Муриэлю открыть счет. Хавбек помог создать и второй гол. После его кросса с углового мяч метался во вратарской, и Джованни Бонфанти отправил его в сетку - 0:2. Муриэль убежал один на один с голкипером, убрал мяч в сторону и попал в штангу. Еще такой же момент после перерыва, но удар мимо. У «Ракува» Аднан Ковачевич также попал в стойку. Ответ соперника был голевым, в быстрой атаке Муриэль вколотил мяч в сетку. На 90-й минуте Шарль де Кетеларе из пределов штрафной технично забил четвертый гол.

«Аталанта» не только разгромила соперника, но и лишила его шансов остаться в еврокубках.Протокол игры