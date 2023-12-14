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Лига Европы

Моуринью прокомментировал второе место «Ромы» в группе Лиги Европы

14 Декабря 2023 • 23:55 Комментировать
Рома
3:0
Шериф

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Шерифом» в шестом туре Лиги Европы оценил выступление «волков» на групповом этапе.

«Мы сами виноваты во втором месте. У нас было одно ужасное выступление со «Славией», которое все испортило. Мы заняли второе место, но команды, вылетевшие из Лиги чемпионов, не будут рады попасть на нас», — приводит слова португальского специалиста Sky Sport Italia. Тренер отметил, что наказанием за провал в Праге станут два лишних матча на первой стадии плей-офф.

Напомним, что «Рома» завершила групповой этап домашней победой со счётом 3:0. С 13 очками столичный клуб занял второе место в группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом».

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Рома Жозе Моуринью Лига Европы ещё теги
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