Моуринью прокомментировал второе место «Ромы» в группе Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Шерифом» в шестом туре Лиги Европы оценил выступление «волков» на групповом этапе.

«Мы сами виноваты во втором месте. У нас было одно ужасное выступление со «Славией», которое все испортило. Мы заняли второе место, но команды, вылетевшие из Лиги чемпионов, не будут рады попасть на нас», — приводит слова португальского специалиста Sky Sport Italia. Тренер отметил, что наказанием за провал в Праге станут два лишних матча на первой стадии плей-офф.

Напомним, что «Рома» завершила групповой этап домашней победой со счётом 3:0. С 13 очками столичный клуб занял второе место в группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом».