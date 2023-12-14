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Лига Европы

​«Байер» ни разу не проиграл в 23 матчах сезона

14 Декабря 2023 • 22:50 Комментировать
Байер Л
5:1
Молде
окончен

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Байер» разгромил «Мольде» на своём поле со счётом 5:1. Таким образом, команда Хаби Алонсо продолжает свою шикарную серию без поражений.

В сезоне 2023/2024 «Байер» провёл во всех официальных соревнованиях 23 матча. В них леверкузенская команда отпраздновала 20 побед и трижды сыграла вничью.

Если говорить о чемпионате Германии, то «Байер» сейчас располагается на вершине турнирной таблицы. Команда Хаби Алонсо на четыре очка опережает «Баварию», проведя на одну игру больше.

Отметим, что групповой этап Лиги Европы «Байер» прошёл без очковых потерь.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер
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