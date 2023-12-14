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«Карабах» был сильнее «Хеккена» и пробился в плей-офф

14 Декабря 2023 • 22:42 Комментировать
Карабах
2:1
Хеккен
окончен

«Карабах» заочно боролся с «Молде» за выход из группы Лиги Европы. Ввиду разгромного поражения конкурентов в споре с «Байером» коллектив из Азербайджана в любом случае финишировал вторым, но он к тому же еще обыграл «Хеккен». Уже на первой минуте Леандро Андраде прорвался к воротам гостей и метко пробил - 1:0. У Амана Ромео отличный шанс сравнять счет, голкипер уже не реагировал, но мяч был пущен рядом со штангой. Перед уходом на перерыв Яссин Бензия был первым на подборе мяча и зарядил в дальний угол - 2:0. В начале второго тайма удаление Марко Вешовича осложнило задачу «Карабаху», но он не упустил победу, пусть и пропустил на 90-й минуте, и вышел в плей-офф.

Протокол игры  
Карабах2:1Хеккен
(1:0) Андраде Леандро1'  
(2:0) Бензия Яссин45'  
  90'Гусейнов Бадави (2:1)
Лунёв АндрейВешович Марко  56'Мустафазаде БахлулГусейнов БадавиДжафаргулиев ЭлвинРомао ЖулиоЯнкович Марко 89' (Андраде Патрик ( 89') Бензия Яссин 60' (Силва Матеус II ( 60') Андраде Леандро 85' (Ахундзаде Нариман ( 85') Жуниньо VI 85' (Байрамов Турал ( 85') Зубир Абделла 89' (Джиджа Редон ( 89')
Запасные: Гусейнов АббасАлмейда РичардМамедов РахильГугешашвили ЛукаМедведев МаксимРамазанов АминКейта Амиду
Абрахамссон ПетерСандберг СимонОусоу АйхамХовланд Эвен  22'Тотлэнд ТомасРюгор Миккель 46' (Дабо Понтус ( 46') Густафссон СамуэльРомео АманЧилуфя ЭдвардЮссеф Али 70' (Дембе Джон ( 70') Сонко Момоду  67' 82' (Камара Ола ( 82')
Запасные: Баножич СебастьянФайе АбдулайеБраттберг ЙоханАбдулразак ИсхакХрстич СрджанЯнссон Сигге
14 декабря. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).

 

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