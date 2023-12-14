«Карабах» был сильнее «Хеккена» и пробился в плей-офф

«Карабах» заочно боролся с «Молде» за выход из группы Лиги Европы. Ввиду разгромного поражения конкурентов в споре с «Байером» коллектив из Азербайджана в любом случае финишировал вторым, но он к тому же еще обыграл «Хеккен». Уже на первой минуте Леандро Андраде прорвался к воротам гостей и метко пробил - 1:0. У Амана Ромео отличный шанс сравнять счет, голкипер уже не реагировал, но мяч был пущен рядом со штангой. Перед уходом на перерыв Яссин Бензия был первым на подборе мяча и зарядил в дальний угол - 2:0. В начале второго тайма удаление Марко Вешовича осложнило задачу «Карабаху», но он не упустил победу, пусть и пропустил на 90-й минуте, и вышел в плей-офф.