«Карабах» был сильнее «Хеккена» и пробился в плей-офф

«Карабах» заочно боролся с «Молде» за выход из группы Лиги Европы. Ввиду разгромного поражения конкурентов в споре с «Байером» коллектив из Азербайджана в любом случае финишировал вторым, но он к тому же еще обыграл «Хеккен». Уже на первой минуте Леандро Андраде прорвался к воротам гостей и метко пробил - 1:0. У Амана Ромео отличный шанс сравнять счет, голкипер уже не реагировал, но мяч был пущен рядом со штангой. Перед уходом на перерыв Яссин Бензия был первым на подборе мяча и зарядил в дальний угол - 2:0. В начале второго тайма удаление Марко Вешовича осложнило задачу «Карабаху», но он не упустил победу, пусть и пропустил на 90-й минуте, и вышел в плей-офф.
Протокол игры
|(1:0) Андраде Леандро1'
|(2:0) Бензия Яссин45'
|90'Гусейнов Бадави (2:1)
Лунёв Андрей•Вешович Марко• 56'Мустафазаде Бахлул•Гусейнов Бадави•Джафаргулиев Элвин•Ромао Жулио•Янкович Марко89' (Андраде Патрик (89') •Бензия Яссин60' (Силва Матеус II (60') •Андраде Леандро85' (Ахундзаде Нариман (85') •Жуниньо VI85' (Байрамов Турал (85') •Зубир Абделла89' (Джиджа Редон (89')
Абрахамссон Петер•Сандберг Симон•Оусоу Айхам•Ховланд Эвен• 22'Тотлэнд Томас•Рюгор Миккель46' (Дабо Понтус (46') •Густафссон Самуэль•Ромео Аман•Чилуфя Эдвард•Юссеф Али70' (Дембе Джон (70') •Сонко Момоду 67'82' (Камара Ола (82')
14 декабря. Стадион "Имени Тофика Бахрамова" (Баку).
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