«Рома» разгромила немотивированный «Шериф»

«Рома» вела борьбу за первое место в группе Лиги Европы, принимая дома «Шериф», который сегодня прощался с еврокубками. Никола Залевски прострелил на дальнюю штангу, и выскочивший из-за спин защитников Ромелу Лукаку открыл счет. Залевски снова стал соавтором гола, с его ударом толком не справился голкипер, и Андреа Белотти добавил мяч в сетку - 2:0. У гостей Дэвид Анкей оказался один на один с вратарем и не смог его обыграть. Аналогичный момент в середине второго тайма, но ворота римлян остались сухими. Точку на 90-й минуте поставил Николо Пизилли. Команда Жозе Моуринью финишировала второй вслед за «Славией».