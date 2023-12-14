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Лига Европы

«Рома» разгромила немотивированный «Шериф»

14 Декабря 2023 • 22:40 Комментировать
Рома
3:0
Шериф
окончен

«Рома» вела борьбу за первое место в группе Лиги Европы, принимая дома «Шериф», который сегодня прощался с еврокубками. Никола Залевски прострелил на дальнюю штангу, и выскочивший из-за спин защитников Ромелу Лукаку открыл счет. Залевски снова стал соавтором гола, с его ударом толком не справился голкипер, и Андреа Белотти добавил мяч в сетку - 2:0. У гостей Дэвид Анкей оказался один на один с вратарем и не смог его обыграть. Аналогичный момент в середине второго тайма, но ворота римлян остались сухими. Точку на 90-й минуте поставил Николо Пизилли. Команда Жозе Моуринью финишировала второй вслед за «Славией».

Протокол игры  
Рома3:0Шериф
(1:0) Лукаку Ромелу11'  
(2:0) Белотти Андреа32'  
(3:0) Пизилли Никколо90'  
Свилар МилеЧелик ЗекиКристанте БрианЛьоренте Диего 61' (Паредес Леандро ( 61') Карсдорп РикСаншеш Ренату 61' (Пагано Риккардо ( 61') Бове Эдоардо  77'Ауа Уссем 46' (Эль-Шаарави Стефан ( 46') Залевски Никола 85' (Маннини Маттиа ( 85') Лукаку РомелуБелотти Андреа 72' (Пизилли Никколо ( 72')
Запасные: Боер ПьетроВеткал МартинПатрисиу РуйПеллегрини ЛоренцоКерубини ЛуиджиПлайя МаттеоКошта Жоау
Коваль МаксимАпостолакис Константинос 36' (Зохури Армель ( 36') Товар КристианГарананга МунашеБадоло Седрик 85' (Вардар Беркай ( 85') Талал Амин  24'Рикардиньо КавалькантеПаулу ЖоауАртундуага АлехандроНгом-Мбекели ЖеромАнкей Дэвид 72' (Энрике Луваннор ( 72')
Запасные: Страйстари ВикторПайва ВинисиусПащенко АлександрКолиш ВладНовиков Роман
14 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Рома Шериф
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