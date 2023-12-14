«Рома» разгромила немотивированный «Шериф»

«Рома» вела борьбу за первое место в группе Лиги Европы, принимая дома «Шериф», который сегодня прощался с еврокубками. Никола Залевски прострелил на дальнюю штангу, и выскочивший из-за спин защитников Ромелу Лукаку открыл счет. Залевски снова стал соавтором гола, с его ударом толком не справился голкипер, и Андреа Белотти добавил мяч в сетку - 2:0. У гостей Дэвид Анкей оказался один на один с вратарем и не смог его обыграть. Аналогичный момент в середине второго тайма, но ворота римлян остались сухими. Точку на 90-й минуте поставил Николо Пизилли. Команда Жозе Моуринью финишировала второй вслед за «Славией».
Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу11'
|(2:0) Белотти Андреа32'
|(3:0) Пизилли Никколо90'
Свилар Миле•Челик Зеки•Кристанте Бриан•Льоренте Диего61' (Паредес Леандро (61') •Карсдорп Рик•Саншеш Ренату61' (Пагано Риккардо (61') •Бове Эдоардо• 77'Ауа Уссем46' (Эль-Шаарави Стефан (46') •Залевски Никола85' (Маннини Маттиа (85') •Лукаку Ромелу•Белотти Андреа72' (Пизилли Никколо (72')
Коваль Максим•Апостолакис Константинос36' (Зохури Армель (36') •Товар Кристиан•Гарананга Мунаше•Бадоло Седрик85' (Вардар Беркай (85') •Талал Амин• 24'Рикардиньо Кавальканте•Паулу Жоау•Артундуага Алехандро•Нгом-Мбекели Жером•Анкей Дэвид72' (Энрике Луваннор (72')
14 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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