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Лига Европы

​Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на игру Лиги Европы

14 Декабря 2023 • 22:04 Комментировать
Арис Лимасол
0:2
Спарта Прага
1 4.20 X 4.30 2 1.75
1-й тайм

В последнем туре группового этапа Лиги Европы кипрский «Арис» будет принимать «Спарту». Стоит сказать, что российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин выйдет на футбольное поле с первых минут – он попал в стартовый состав.

Отметим, что «Арис» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Чтобы решить эту задачу, киприотам нужно обыграть «Спарту» с разницей в два гола или крупнее. В противном случае Кокорин и компания останутся на последней позиции в квартете.

Матч «Арис» - «Спарта» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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