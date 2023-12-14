​Кокорин попал в стартовый состав «Ариса» на игру Лиги Европы

В последнем туре группового этапа Лиги Европы кипрский «Арис» будет принимать «Спарту». Стоит сказать, что российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин выйдет на футбольное поле с первых минут – он попал в стартовый состав.

Отметим, что «Арис» сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Чтобы решить эту задачу, киприотам нужно обыграть «Спарту» с разницей в два гола или крупнее. В противном случае Кокорин и компания останутся на последней позиции в квартете.

Матч «Арис» - «Спарта» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.