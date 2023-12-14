​Миранчук – в основе «Аталанты» на матч Лиги Европы

В четверг «Аталанта» проведёт матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против «Ракува». Рулевой итальянской команды Джан Пьеро Гасперини принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Карнесекки, дель Лунго, Бонфанти, Хатебур, Хольм, Цортеа, Адопо, Пашалич, Миранчук, де Кетеларе, Муриэль.

Как видим, российский полузащитник Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе команды из Бергамо.

Матч «Ракув» - «Аталанта» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.

«Аталанта» уже обеспечила себе финиш на первом месте в турнирной таблице своей группы Лиги Европы.