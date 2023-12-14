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Лунев попал в стартовый состав «Карабаха» на матч против «Хеккена»

14 Декабря 2023 • 19:48 Комментировать
Карабах
1:0
Хеккен
1-й тайм

Российский вратарь Андрей Лунев попал в стартовый состав «Карабаха» на решающий матч группового этапа Лиги Европы против «Хеккена».

Состав «Карабаха»: Лунев, Вешович, Мустафазаде, Гусейнов, Джафаргулиев, Ромао, Янкович, Бензиа, Леандро, Жуниньо, Зубир.

Стартовый свисток на стадионе имени Тофика Бахрамова назначен на 20:45 по московскому времени. В турнирной таблице «Карабах» находится на третьем месте с семью очками. «Мольде» имеет такое же количество баллов, а «Хеккен» проиграл все пять встреч. Группу досрочно с пятью победами выиграл «Ба йер».

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