​Моуринью выбрал состав «Ромы» на игру с «Шерифом»

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» будет принимать «Шериф». Наставник итальянской команды Жозе Моуринью решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Свилар, Челик, Льоренте, Кристанте, Карсдорп, Бове, Ауа, Саншеш, Залевски, Белотти, Лукаку.

Матч между «Ромой» и «Шерифом» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Перед последним туром группового этапа Лиги Европы «Рома» занимает второе место в своём квартете. От пражской «Славии» команда Жозе Моуринью отстаёт на два очка.