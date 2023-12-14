Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Моуринью выбрал состав «Ромы» на игру с «Шерифом»

14 Декабря 2023 • 19:41 Комментировать
Рома
2:0
Шериф
1 1.20 X 7.00 2 15.00
1-й тайм

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» будет принимать «Шериф». Наставник итальянской команды Жозе Моуринью решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Свилар, Челик, Льоренте, Кристанте, Карсдорп, Бове, Ауа, Саншеш, Залевски, Белотти, Лукаку.

Матч между «Ромой» и «Шерифом» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Перед последним туром группового этапа Лиги Европы «Рома» занимает второе место в своём квартете. От пражской «Славии» команда Жозе Моуринью отстаёт на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ШЕРИФ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
44 мин
Рома Рома
Шериф Шериф
2
0
1.15 7.80 17.00
Видео
44 мин
Панатинаикос Панатинаикос
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
0
1
1.68 3.65 5.60
Видео
44 мин
ЛАСК ЛАСК
Тулуза Тулуза
0
0
2.55 3.60 2.65
Видео
44 мин
Ренн Ренн
Вильярреал Вильярреал
1
1
2.34 3.55 2.95
Видео
44 мин
Карабах Карабах
Хеккен Хеккен
1
0
1.60 4.30 5.20
Видео
44 мин
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
Ливерпуль Ливерпуль
1
1
2.25 3.80 3.15
Видео
44 мин
Славия Прага Славия Прага
Серветт Серветт
3
0
1.58 4.20 5.60
Видео
44 мин
Байер Л Байер Л
Молде Молде
3
0
1.45 4.80 6.60
Видео
14.12.23 в 23:00
Аякс Аякс
АЕК АЕК
1.91 3.85 3.80
Видео
14.12.23 в 23:00
Ракув Ракув
Аталанта Аталанта
4.00 3.60 1.92
Видео
14.12.23 в 23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Бачка-Топола Бачка-Топола
1.33 5.40 8.80
Видео
14.12.23 в 23:00
Спортинг Л Спортинг Л
Штурм Грац Штурм Грац
1.64 4.10 5.00
Видео
14.12.23 в 23:00
Арис Лимасол Арис Лимасол
Спарта Прага Спарта Прага
3.60 3.70 2.00
Видео
14.12.23 в 23:00
Вест Хэм Вест Хэм
Фрайбург Фрайбург
1.81 4.00 4.10
Видео
14.12.23 в 23:00
Брайтон Брайтон
Марсель Марсель
1.76 4.10 4.20
Видео
14.12.23 в 23:00
Бетис Бетис
Рейнджерс Рейнджерс
1.94 3.75 3.70
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:

Новости по матчу

Сегодня, 14 Декабря
19:41
​Моуринью выбрал состав «Ромы» на игру с «Шерифом»
13 Декабря
23:55
Моуриньо: Завтра мы должны победить ради всего футбола
17:53
Интересный прогноз и ставка на матч Рома – Шериф Лиги Европы – 14 декабря 2023
08:08
Миранчук, Кокорин, Лунёв и Моуринью – для кого продлятся еврокубки
Показать ещё
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
20:15 · Лига Европы
«Рома» - «Шериф»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
20:15 · Лига Европы
«Унион» Сент-Жиллуаз - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:15 · Лига Европы
«Карабах» - «Хеккен»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
19:48 · Лига Европы
Лунев попал в стартовый состав «Карабаха» на матч против «Хеккена»
19:41 · Лига Европы
Назван состав «Ливерпуля» на заключительный матч Лиги Европы против «Унион Сент-Жиллуаз»
19:41 · Лига Европы
​Моуринью выбрал состав «Ромы» на игру с «Шерифом»
15:20 · Лига Европы
​Уткин дал прогноз на матч «Брайтон» - «Марсель»
00:23 · Лига Европы
​Клопп дал понять, что применит ротацию состава
13 Декабря
23:55 · Лига Европы
Моуриньо: Завтра мы должны победить ради всего футбола
21:34 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук сможет сыграть с «Ракувом» в Лиге Европы
12 Декабря
22:54 · Лига Европы
«Севилья» впервые с сезона-2012/13 не сыграет в плей-офф еврокубка
07 Декабря
00:57 · Лига Европы
«Вильярреал» не смог забить «Маккаби» в отложенном матче
01 Декабря
17:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о своём отношении к Лиге Европы
08:13 · Лига Европы
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» со счётом 4:0 в Лиге Европы
01:01 · Лига Европы
«Карабах» чудом ушёл от поражения в матче с «Мольде»
Все новости
Рекомендуем