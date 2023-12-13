Моуриньо: Завтра мы должны победить ради всего футбола

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о важности предстоящего матча против «Шерифа» в рамках шестого тура Лиги Европы.

«Завтра мы должны победить для себя, болельщиков и всего футбола. Мы выберем на игру с «Шерифом» другую игровую систему», - приводит слова специалиста Tuttomercato.

Напомним, что перед последним туром Лиги Европы «Рома» уже решил вопрос с выходом в плей-офф второго по значимости еврокубка, набрав десять очков. «Волки» находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Славии» на два балла.