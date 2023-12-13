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Моуриньо: Завтра мы должны победить ради всего футбола

13 Декабря 2023 • 23:55 Комментировать
Рома
...
Шериф
1 1.16 X 8.00 2 19.00
Через 19 ч. 57 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о важности предстоящего матча против «Шерифа» в рамках шестого тура Лиги Европы.

«Завтра мы должны победить для себя, болельщиков и всего футбола. Мы выберем на игру с «Шерифом» другую игровую систему», - приводит слова специалиста Tuttomercato.

Напомним, что перед последним туром Лиги Европы «Рома» уже решил вопрос с выходом в плей-офф второго по значимости еврокубка, набрав десять очков. «Волки» находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая от «Славии» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Шериф Жозе Моуринью Лига Европы ещё теги

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