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«Севилья» впервые с сезона-2012/13 не сыграет в плей-офф еврокубка

12 Декабря 2023 • 22:54 Комментировать
Ланс
2:1
Севилья

Вечером вторника «Севилья» проиграла «Лансу» и вылетела из еврокубков, так как по итогам встречи андалусийцы заняли четвёртое, последнее место в квартете В Лиги чемпионов.

Любопытно, что с сезона-2013/14 «Севилья» исправно играла в плей-офф любого из еврокубков: это либо Лига чемпионов, либо Лига Европы. Пять раз с того времени «Севилья» побеждала в еврокубке – завоёвывала Кубок Лиги Европы УЕФА.

В последний раз «Севилья» не играла в плей-офф еврокубка в сезоне-2012/13. К слову, в том сезоне испанская команда совсем в еврокубках не участвовала. А сезоном ранее не смогла пройти квалификацию в Лигу Европы.

«Ланс» додавил «Севилью» на шестой добавленной минуте

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья

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