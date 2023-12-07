«Вильярреал» не смог забить «Маккаби» в отложенном матче

Вышедший из группы Лиги Европы «Вильярреал» в отложенном матче третьего тура играл дома против «Маккаби» из Хайфы. Санти Комесанья головой переправлял мяч в дальнюю часть ворот, и всё же промах. Бен Бреретон вскоре завершил разыгранную до верного атаку, но там был офсайд. В концовке Луис Моралес из пределов штрафной бил на силу, и голкипер среагировал.
Испанцы имели больше шансов на победу, но довольствовались ничьей. На следующей неделе они сыграют против «Ренна» за первое место. Соперник будет бороться за третью строчку с «Панатинаикосом».
Протокол игры
Рейна Пепе•Фойт Хуан 45'57' (Педраса Альфонсо (57') • 62'Габбия Маттео•Куэнка Хорхе•Альтимира Адриа•Ахомач Илиас•Комесанья Санти57' (Коклен Франсис (57') •Капу Этьен• 36'Тригерос Мануэль84' (Паскуаль Хорхе (84') •Бреретон Бен66' (Морено Херард (66') •Баэна Алехандро46' (Моралес Луис (46')
Кайуф Шариф•Сундгрен Даниэль61' (Фейнголд Илай (61') •Гершон Рами•Шимич Лоренцо•Кандил Маор•Хаяй Илай61' (Подгоряну Суф (61') •Кафумана Шоу78' (Наор Гони (78') • 90'Мохамед Али II43' (Джабер Махмуд (43') •Халаили Анан46' (Пьерро Францди (46') •Дэвид Дин•Рафаэлов Лиор 79'
Запасные: Шибли Хамза•Сек Абдулай•Ницан Итамар•Фукс Ройи•Корню Пьер
06 декабря. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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