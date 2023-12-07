«Вильярреал» не смог забить «Маккаби» в отложенном матче

Вышедший из группы Лиги Европы «Вильярреал» в отложенном матче третьего тура играл дома против «Маккаби» из Хайфы. Санти Комесанья головой переправлял мяч в дальнюю часть ворот, и всё же промах. Бен Бреретон вскоре завершил разыгранную до верного атаку, но там был офсайд. В концовке Луис Моралес из пределов штрафной бил на силу, и голкипер среагировал.

Испанцы имели больше шансов на победу, но довольствовались ничьей. На следующей неделе они сыграют против «Ренна» за первое место. Соперник будет бороться за третью строчку с «Панатинаикосом».