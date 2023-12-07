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«Вильярреал» не смог забить «Маккаби» в отложенном матче

07 Декабря 2023 • 00:57 Комментировать
Вильярреал
0:0
Маккаби Хайфа

Вышедший из группы Лиги Европы «Вильярреал» в отложенном матче третьего тура играл дома против «Маккаби» из Хайфы. Санти Комесанья головой переправлял мяч в дальнюю часть ворот, и всё же промах. Бен Бреретон вскоре завершил разыгранную до верного атаку, но там был офсайд. В концовке Луис Моралес из пределов штрафной бил на силу, и голкипер среагировал.

Испанцы имели больше шансов на победу, но довольствовались ничьей. На следующей неделе они сыграют против «Ренна» за первое место. Соперник будет бороться за третью строчку с «Панатинаикосом».

Протокол игры  
Вильярреал0:0Маккаби Хайфа
Рейна ПепеФойт Хуан  45' 57' (Педраса Альфонсо ( 57'  62') Габбия МаттеоКуэнка ХорхеАльтимира АдриаАхомач ИлиасКомесанья Санти 57' (Коклен Франсис ( 57') Капу Этьен  36'Тригерос Мануэль 84' (Паскуаль Хорхе ( 84') Бреретон Бен 66' (Морено Херард ( 66') Баэна Алехандро 46' (Моралес Луис ( 46')
Запасные: Эспигарес АнтониоЙоргенсен ФилипРекена ДаниТеррац РамонФемения КикоАльбиоль Рауль
Кайуф ШарифСундгрен Даниэль 61' (Фейнголд Илай ( 61') Гершон РамиШимич ЛоренцоКандил МаорХаяй Илай 61' (Подгоряну Суф ( 61') Кафумана Шоу 78' (Наор Гони ( 78'  90') Мохамед Али II 43' (Джабер Махмуд ( 43') Халаили Анан 46' (Пьерро Францди ( 46') Дэвид ДинРафаэлов Лиор  79'
Запасные: Шибли ХамзаСек АбдулайНицан ИтамарФукс РойиКорню Пьер
06 декабря. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Маккаби Хайфа

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