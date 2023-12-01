14 команд вышли в плей-офф Лиги Европы

В четверг, 30 ноября, прошли поединки пятого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/2024. По итогам этих матчей определились 14 участников стадии плей-офф второго по значимости еврокубка.

В следующий раунд Лиги Европы досрочно прошли такие команды: «Аталанта», «Байер», «Ливерпуль», «Брайтон», «Фрайбург», «Марсель», «Ренн», «Рома», «Славия» (Прага), «Вильярреал», «Вест Хэм», «Спортинг». Также в плей-офф турнира попали «Фейеноорд» и «Янг Бойз», которые перейдут из Лиги чемпионов.

Жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы пройдет 23 февраля в швейцарском Ньоне.