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Лига Европы

14 команд вышли в плей-офф Лиги Европы

01 Декабря 2023 • 08:52 Комментировать

В четверг, 30 ноября, прошли поединки пятого тура группового раунда Лиги Европы сезона-2023/2024. По итогам этих матчей определились 14 участников стадии плей-офф второго по значимости еврокубка.

В следующий раунд Лиги Европы досрочно прошли такие команды: «Аталанта», «Байер», «Ливерпуль», «Брайтон», «Фрайбург», «Марсель», «Ренн», «Рома», «Славия» (Прага), «Вильярреал», «Вест Хэм», «Спортинг». Также в плей-офф турнира попали «Фейеноорд» и «Янг Бойз», которые перейдут из Лиги чемпионов.

Жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы пройдет 23 февраля в швейцарском Ньоне.

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Рома Ливерпуль Марсель Аталанта Фейеноорд Янг Бойз Байер ещё теги
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