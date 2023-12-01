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Клопп высказался о победе «Ливерпуля» со счётом 4:0 в Лиге Европы

01 Декабря 2023 • 08:13 Комментировать

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался относительно разгромной победы над австрийским ЛАСКом (4:0) в поединке пятого тура групповой стадии Лиги Европы.

«Мы лидируем в квартете, и это самое главное для нас. Против ЛАСКа команда показала отличную игру. При счете 3:0 мы начали немного раскрываться и позволять сопернику увереннее действовать в атаке. Что касается итогового счета, то 4:0 – это фантастика», - передает слова немецкого тренера пресс-служба УЕФА.

После пяти сыгранных туров «Ливерпуль» набрал 12 баллов и досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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