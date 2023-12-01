«Карабах» чудом ушёл от поражения в матче с «Мольде»

В матче за второе место в группе Лиги Европы «Карабах» играл в гостях с «Мольде». Команда из Азербайджана повела в дебюте, когда Жуниньо реализовал выход один на один, и дальше пыталась удержать перевес. После удара Магнуса Эйкрема Андрей Лунёв перевел мяч в перекладину. В концовке хозяева добились своего, Кристиан Эриксен вторым касанием расстрелял ворота, а вскоре он оформил дубль ударом головой после розыгрыша корнера. И все же на 90-й минуте гости спаслись, комбинацию завершил Бахлул Мустафазаде - 2:2.

У команд по 7 очков, они делят второе место, но «Карабах» выше по дополнительным показателям.