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Лига Европы

«Карабах» чудом ушёл от поражения в матче с «Мольде»

01 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать
Молде
2:2
Карабах
окончен

В матче за второе место в группе Лиги Европы «Карабах» играл в гостях с «Мольде».  Команда из Азербайджана повела в дебюте, когда Жуниньо реализовал выход один на один, и дальше пыталась удержать перевес. После удара Магнуса Эйкрема Андрей Лунёв перевел мяч в перекладину. В концовке хозяева добились своего, Кристиан Эриксен вторым касанием расстрелял ворота, а вскоре он оформил дубль ударом головой после розыгрыша корнера. И все же на 90-й минуте гости спаслись, комбинацию завершил Бахлул Мустафазаде - 2:2.

У команд по 7 очков, они делят второе место, но «Карабах» выше по дополнительным показателям.

Протокол игры  
Молде2:2Карабах
  12'Жуниньо VI (0:1)
(1:1) Эриксен Кристиан I82'  
(2:1) Эриксен Кристиан I87'  
  90'Мустафазаде Бахлул (2:2)
Петерсен ОливерХауган ЭйрикЭйванн КасперЭллингсен МартинЛовик Матиас  43'Хёуген КристофферЭриксен Кристиан IГрёдем Магнус  36' 58' (Эдегор Никлас ( 58') Брейвик ЭмильЭйкрем Магнус  62'Бериша Ветон 69' (Китолано Эрик ( 69')
Запасные: Хагельскьер АндерсМиклебуст ЭйкремЮберг-Ховланд Леон-РобинНихейм ГуставКристофферсен ФилипБьорнбак МартинЛервик Педер
Лунёв АндрейВешович МаркоМустафазаде БахлулМедина Кевин  76' 77' (Байрамов Турал ( 77') Джафаргулиев ЭлвинАндраде Патрик  66'Янкович МаркоАндраде Леандро 89' (Кейта Амиду ( 89') Бензия Яссин 77' (Гусейнов Бадави ( 77') Зубир АбделлаЖуниньо VI 60' (Джиджа Редон ( 60'  90')
Запасные: Гусейнов АббасАлмейда РичардМамедов РахильАхундзаде НариманГугешашвили ЛукаСилва Матеус IIМедведев Максим
30 ноября. Стадион "Акер" (Мёльде).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Карабах Мольде

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