«Карабах» чудом ушёл от поражения в матче с «Мольде»

В матче за второе место в группе Лиги Европы «Карабах» играл в гостях с «Мольде». Команда из Азербайджана повела в дебюте, когда Жуниньо реализовал выход один на один, и дальше пыталась удержать перевес. После удара Магнуса Эйкрема Андрей Лунёв перевел мяч в перекладину. В концовке хозяева добились своего, Кристиан Эриксен вторым касанием расстрелял ворота, а вскоре он оформил дубль ударом головой после розыгрыша корнера. И все же на 90-й минуте гости спаслись, комбинацию завершил Бахлул Мустафазаде - 2:2.
У команд по 7 очков, они делят второе место, но «Карабах» выше по дополнительным показателям.
Протокол игры
|12'Жуниньо VI (0:1)
|(1:1) Эриксен Кристиан I82'
|(2:1) Эриксен Кристиан I87'
|90'Мустафазаде Бахлул (2:2)
Петерсен Оливер•Хауган Эйрик•Эйванн Каспер•Эллингсен Мартин•Ловик Матиас• 43'Хёуген Кристоффер•Эриксен Кристиан I•Грёдем Магнус 36'58' (Эдегор Никлас (58') •Брейвик Эмиль•Эйкрем Магнус• 62'Бериша Ветон69' (Китолано Эрик (69')
Лунёв Андрей•Вешович Марко•Мустафазаде Бахлул•Медина Кевин 76'77' (Байрамов Турал (77') •Джафаргулиев Элвин•Андраде Патрик• 66'Янкович Марко•Андраде Леандро89' (Кейта Амиду (89') •Бензия Яссин77' (Гусейнов Бадави (77') •Зубир Абделла•Жуниньо VI60' (Джиджа Редон (60') 90'
30 ноября. Стадион "Акер" (Мёльде).
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