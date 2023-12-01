«Шериф» упустил ничью в матче со «Славией»

В пятом туре Лиги Европы «Шериф», сохранявший шансы на третье место в группе, играл против лидеров из «Славии». Гости резво начали и создали массу моментов, в итоге прострел слева, и Вацлав Юречка переправил мяч в сетку. На 45-й минуте неожиданно вернулась интрига. Подача со штрафного, и Кристиан Товар здорово пробил головой с линии вратарской - 1:1. В контратаке Дэвид Анкей выманил вратаря, а Жером Нгом-Мбекели спокойно забил второй гол гостям. В ответ Давид Доудера пробил в перекладину. «Славия» отыгралась с опаснейшего штрафной, который мастерски реализовал Христос Зафеирис. На 90-й минуте глупый пенальти, и «Славия» вырвала победу - 3:2.

«Славия» - единоличный лидер, а «Шериф» уже не покинет последнее место.