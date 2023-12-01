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Лига Европы

«Шериф» упустил ничью в матче со «Славией»

01 Декабря 2023 • 00:59 Комментировать
Шериф
2:2
Славия Прага
2-й тайм

В пятом туре Лиги Европы «Шериф», сохранявший шансы на третье место в группе, играл против лидеров из «Славии». Гости резво начали и создали массу моментов, в итоге прострел слева, и Вацлав Юречка переправил мяч в сетку. На 45-й минуте неожиданно вернулась интрига. Подача со штрафного, и Кристиан Товар здорово пробил головой с линии вратарской - 1:1. В контратаке Дэвид Анкей выманил вратаря, а Жером Нгом-Мбекели спокойно забил второй гол гостям. В ответ Давид Доудера пробил в перекладину. «Славия» отыгралась с опаснейшего штрафной, который мастерски реализовал Христос Зафеирис. На 90-й минуте глупый пенальти, и «Славия» вырвала победу - 3:2.

«Славия» - единоличный лидер, а «Шериф» уже не покинет последнее место.

Протокол игры  
Шериф2:3Славия Прага
  19'Юречка Вацлав (0:1)
(1:1) Товар Кристиан45'  
(2:1) Нгом-Мбекели Жером56'  
  

78' Зафеирис Христос (2:2)

90' Тиджани Мухамед (2:3)

Коваль МаксимАпостолакис Константинос  33'Товар КристианГарананга МунашеАртундуага Алехандро  90'Нгом-Мбекели ЖеромРикардиньо Кавальканте 74' (Пайва Винисиус ( 74'Вардар Беркай 90') Талал Амин  67'Бадоло Седрик  84'Паулу ЖоауЭнрике Луваннор 46' (Анкей Дэвид ( 46')
Запасные: Страйстари ВикторПащенко АлександрКолиш ВладНовиков Роман
Мандоус АлешМасопуст ЛукашОгбу ИгоБоржил ЯнДоудера ДавидЗафеирис ХристосДорли ОскарПровод ЛукасДумитреску Андрес  45' 61' (Валлем Конрад ( 61') Юречка Вацлав 70' (Хитил Моймир ( 70') Ван Бюрен Мик 70' (Тиджани Мухамед ( 70'  83')
Запасные: Громада ЯкубСиротник ЯнВлчек ТомашКоларж ОндржейШранц ИванТомич Михал
30 ноября. Стадион "Шериф" (Тирасполь).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Славия Прага

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