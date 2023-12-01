Гасперини: «Решили важную задачу»

Сыграв вничью с лиссабонским «Спортингом» в пятом туре группового раунда Лиги Европы, итальянская «Аталанта» обеспечила себе первое место в своей группе. Наставник клуба Джан Пьеро Гасперини очень доволен достигнутым результатом, он считает, что клуб достиг одной из своих целей на сезон.

- Вне всяких сомнений, это было нашей первой целью в сезоне, и вот она выполнена. Но это было нелегко, мы сражались с командой, которая котировалась выше нашей перед началом турнира. Я очень доволен, - цитирует слова Гасперини итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последнем туре «Аталанта» сыграет в Польше.