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Гасперини: «Решили важную задачу»

01 Декабря 2023 • 00:55 Комментировать
Аталанта
1:1
Спортинг Л

Сыграв вничью с лиссабонским «Спортингом» в пятом туре группового раунда Лиги Европы, итальянская «Аталанта» обеспечила себе первое место в своей группе. Наставник клуба Джан Пьеро Гасперини очень доволен достигнутым результатом, он считает, что клуб достиг одной из своих целей на сезон.

- Вне всяких сомнений, это было нашей первой целью в сезоне, и вот она выполнена. Но это было нелегко, мы сражались с командой, которая котировалась выше нашей перед началом турнира. Я очень доволен, - цитирует слова Гасперини итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последнем туре «Аталанта» сыграет в Польше.


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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини

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