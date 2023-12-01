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Лига Европы

«Ливерпуль» выиграл группу, забив 4 мяча ЛАСКу

01 Декабря 2023 • 00:53 Комментировать
Ливерпуль
4:0
ЛАСК
окончен

В пятом туре Лиги Европы «Ливерпуль» без проблем обыграл аутсайдера своей группы, ЛАСК. Уже в дебюте Луис Диас и Джо Гомес разыграли двухходовку, и форвард головой отправил мяч в сетку. Вскоре затяжная атака «красных», в финальной стадии Мохамед Салах эффектно доставил мяч Коди Гакпо, а тот поразил пустую часть ворот - 2:0. Костас Цимикас мог делать счет разгромным, но его плотный выстрел пришелся в перекладину. После перерыва Гакпо был сбит в штрафной, и Салах с точки метко пробил в угол ворот - 3:0. Гакпо и сам атаковал - левая штанга встала на пути мяча. У гостей Ибрагим Мустафа убежал один на один, а голкипер вышел победителем в дуэли. Напоследок в контратаке Гакпо поставил точку.

«Ливерпуль» досрочно финишировал первым, а противник имеет небольшие шансы на третье место.

Протокол игры  
Ливерпуль4:0ЛАСК
(1:0) Диас Луис12'  
(2:0) Гакпо Коди15'  
(3:0) Салах Мохамед51'  
(4:0) Гакпо Коди90'  
Келлехер КаомхинГомес ДжоКонате Ибраима 56' (Джонс Кёртис ( 56') Куанса ДжареллЦимикас Костас 82' (Чамберс Люк ( 82') Гравенберх Райан 82' (Брэдли Конор ( 82') Эндо ВатаруЭллиотт ХарвиСалах Мохамед 56' (Александер-Арнольд Трент ( 56') Гакпо КодиДиас Луис 56' (Нуньес Дарвин ( 56')
Запасные: Гордон КайдФильо МарселоДоак БенСобослаи ДоминикМакаллистер АлексисВан Дейк ВиргилМатип Жоэль
Лаваль ТобиасЦирайс ФилиппАндраде АндреасТаловеров Максим  58' 61' (Реннер Рене ( 61') Стойкович Филип 61' (Мустафа Ибрагим ( 61'Коне Мусса II 75') Белло Джордж 61' (Флеккер Флориан ( 61') Хорват СашаЛюбич ИванЖуль РобертЛюбичич Марин 61' (Хавель Элиас ( 61') Усор Мозес
Запасные: Люкенедер ФеликсГойгингер ТомасЗибенхандль ЙоргДарбо ЭбримаБа СануссуЙовичич БранкоБалик Гусейн
30 ноября. Стадион "Энфилд".

 

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