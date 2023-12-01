«Ливерпуль» выиграл группу, забив 4 мяча ЛАСКу

В пятом туре Лиги Европы «Ливерпуль» без проблем обыграл аутсайдера своей группы, ЛАСК. Уже в дебюте Луис Диас и Джо Гомес разыграли двухходовку, и форвард головой отправил мяч в сетку. Вскоре затяжная атака «красных», в финальной стадии Мохамед Салах эффектно доставил мяч Коди Гакпо, а тот поразил пустую часть ворот - 2:0. Костас Цимикас мог делать счет разгромным, но его плотный выстрел пришелся в перекладину. После перерыва Гакпо был сбит в штрафной, и Салах с точки метко пробил в угол ворот - 3:0. Гакпо и сам атаковал - левая штанга встала на пути мяча. У гостей Ибрагим Мустафа убежал один на один, а голкипер вышел победителем в дуэли. Напоследок в контратаке Гакпо поставил точку.

«Ливерпуль» досрочно финишировал первым, а противник имеет небольшие шансы на третье место.